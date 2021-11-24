Врач рассказала, что есть при повышенном холестерине

Диетолог Татьяна Букина рассказала, как питаться при повышенном холестерине. Советами медик поделилась с изданием «Вести Подмосковья».

По словам врача, людям с повышенным уровнем холестерина необходимо добавить в рацион рыбу, птицу и бобовые. Мясо лучше отваривать, запекать или готовить на пару, предварительно удаляя с него жир и кожу. Также Татьяна Букина призвала не злоупотреблять свининой и бараниной. Порция не должна превышать 90–100 граммов в готовом виде.

В неделю разрешено есть не более двух-трех яичных белков. Из кисломолочных продуктов лучше отдавать предпочтении йогуртам и кефиру с низким процентом жирности.

Кроме того, врач посоветовала больше есть овощей и фруктов, так как содержащиеся в них витамины и минералы снижают уровень холестерина, и пить зеленый чай.