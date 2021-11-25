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Названо неожиданное полезное свойство тыквенных семечек

Lenta.ruиещё 2
6 часов назад

Медики назвали тыквенные семечки полезным при диабете продуктом, пишет Express.

Названо неожиданное свойство тыквенных семечек
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Диабетом страдают люди, чей организм не может реагировать или вырабатывать инсулин. Гормон поглощает сахар в крови для преобразования в энергию. Повышение уровня сахара может нанести серьезный вред здоровью.

Биологи рассказали о неожиданных полезных свойствах тыквенных семечек. Содержащиеся в них полисахариды продемонстрировали сахарорегулирующий эффект. Богатые белками и жирами семена могут использоваться диабетиками для борьбы с высоким уровнем сахара в крови после еды. Употребление 60 граммов тыквенных семечек снижает уровень сахара до 35 процентов.

От диабета также реже страдают люди, включающие в рацион продукты, богатые магнием. Он есть в цельнозерновых, орехах и зеленых листовых овощах.

Ранее ученые заявили, что по содержанию в крови белка фоллистатина можно предсказать, разовьется ли у человека диабет второго типа, за 19 лет до начала заболевания.

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