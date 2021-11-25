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Врач раскрыл неожиданные свойства чеснока

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург раскрыл неожиданные свойства чеснока. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он рассказал о его пользе для пищеварения. Выпуск доступен на YouTube.

Врач раскрыл неожиданные свойства чеснока
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Гинзбурга, чеснок обладает двойным эффектом: он стимулирует пищеварение, а также обладает антибактериальным действием и, как следствие, уменьшает газообразование.

«Пища, с одной стороны, до желудка доходит лишенная сахаров, жирных кислот, на что бактерии особенно бурно реагируют своим ростом, а с другой стороны, их становится нормальное количество», — объяснил специалист.

Его соведущий врач Сергей Агапкин также рассказал, как усилить положительный эффект чеснока на пищеварение. Он рекомендовал употреблять его в чистом виде: разделять зубчик на 4 части и проглатывать как таблетку.

«Если взять и проглотить кусок чеснока, он практически непереваренный проходит через тонкий кишечник, попадает в толстый, и там эфирные масла будут оказывать антибактериальное действие», — пояснил доктор.

Ранее доктор Мясников развеял миф о пользе чеснока. По словам доктора, существует распространенное заблуждение о том, что употребление чеснока в пищу снижает уровень холестерина, однако оно научно не доказано.

Еда,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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