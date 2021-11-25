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Раскрыты секреты выбора качественной красной икры

Стелла Шмель
2 часа назад

Специалист рассказала несколько правил, которые помогут выбрать качественную красную икру, при этом не переплатив за нее.

Раскрыты секреты выбора качественной красной икры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметила начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева в беседе с агентством "Прайм", главное - это выбирать для покупки торговые точки компании-производителя либо покупать продукцию в известных торговых сетях.

О праздничном столе при этом лучше подумать заранее, так как икра за несколько дней до Нового года будет максимально высока в цене.

"Если покупать икру в последнюю неделю перед Новым годом – цена будет значительно выше, чем при покупке в конце ноября или начале декабря".

Чтобы совершить покупку по наиболее выгодной цене, эксперт рекомендует использовать приложения. которые сравнивают стоимость одного и того же товара в разных магазинах.

Не стоит забывать и про качество икры:

"На крышке банки должна быть выбита или напечатана несмываемой краской дата изготовления и данные о мастере".

При этом Строева напомнила и о составе. Необходимо знать, что настоящая икра лососевая зернистая изготавливается из охлажденного или мороженого сырья. При этом в составе красной лососевой икры не должно быть водорослей, жира или рыбного бульона, только натуральный продукт.

Ранее диетолог призвала россиян не расстраиваться по поводу резкого подорожания икры и предложила заменить ее более полезными продуктами.

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