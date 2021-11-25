Раскрыты секреты выбора качественной красной икры

Специалист рассказала несколько правил, которые помогут выбрать качественную красную икру, при этом не переплатив за нее.

Как отметила начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева в беседе с агентством "Прайм", главное - это выбирать для покупки торговые точки компании-производителя либо покупать продукцию в известных торговых сетях.

О праздничном столе при этом лучше подумать заранее, так как икра за несколько дней до Нового года будет максимально высока в цене.

"Если покупать икру в последнюю неделю перед Новым годом – цена будет значительно выше, чем при покупке в конце ноября или начале декабря".

Чтобы совершить покупку по наиболее выгодной цене, эксперт рекомендует использовать приложения. которые сравнивают стоимость одного и того же товара в разных магазинах.

Не стоит забывать и про качество икры:

"На крышке банки должна быть выбита или напечатана несмываемой краской дата изготовления и данные о мастере".

При этом Строева напомнила и о составе. Необходимо знать, что настоящая икра лососевая зернистая изготавливается из охлажденного или мороженого сырья. При этом в составе красной лососевой икры не должно быть водорослей, жира или рыбного бульона, только натуральный продукт.