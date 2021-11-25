Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Как правильно варить перловку: инструкция

Мира Маркина
57 минут назад

О секретах приготовления идеальной перловой каши читайте в материале "Рамблера".

Как правильно варить перловку: инструкция
Фото: DepositphotosDepositphotos

Перловая каша — прекрасный гарнир к любому основному блюду, но, к сожалению, она довольно редкий гость на столах современных хозяек. Возможно, потому, что ее приготовление многим кажется слишком сложным, но на самом деле сделать крупу вкусной и рассыпчатой довольно просто. Необходимо лишь знать несколько правил.

Видео дня

Подготовка крупы

Для того, чтобы перловка получилась рассыпчатой, надо ее тщательно и хорошо промыть. Для этого следует поместить крупу в сито и промыть зерна под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной.

Замачивание

Как правило, перед приготовлением перловку замачивают в воде, это значительно сокращает время ее приготовления. Крупу следует положить в большую емкость и полностью залить холодной водой. Уровень жидкости должен быть выше зерен на 2-3 сантиметра. Примерно на 1 часть перловки стоит брать около 4 частей воды. Оставить крупу в воде не менее, чем на 4 часа, а лучше на ночь. После этого жидкость слить и снова промыть под проточной водой.

Процесс варки

Подготовленную крупу выложить в кастрюлю (учитывайте, что перловка довольно сильно набухает при варке, исходя из этого выбирайте объем посуды для ее приготовления), залить холодной водой (на 1 стакан перловки потребуется 3 стакана жидкости) и поставить на сильный огонь. После того, как вода закипит, огонь убавить до среднего уровня, прикрыть кастрюлю крышкой и оставить крупу вариться в течение 35-40 минут. Солить перловку следует в начале или в середине приготовления. Также необходимо периодически проверять воду в кастрюле: если она быстро выкипает, убавьте огонь, долейте немного кипятка и перемешайте.

По истечении указанного выше времени перловка станет мягкой, рассыпчатой, но все еще останется довольно плотной. Для гарнира такая крупа идеальна, но если вы предпочитаете более разваренные зерна, оставьте кашу на огне еще на некоторое время (10-15 минут), предварительно долив еще немного горячей воды.

Кстати

Перловку можно приготовить и без замачивания, если вы не располагаете большим количеством времени. Но в таком случае крупу следует варить не менее часа.

Также перловку можно приготовить и в мультиварке. 1 стакан промытой перловки засыпать в чашу, залить 3 стаканами воды и оставить на 10 минут. После этого посолить крупу и выставить режим "Гречка" или "Рис". Время приготовления составит 1 час.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители