Как правильно варить перловку: инструкция

О секретах приготовления идеальной перловой каши читайте в материале "Рамблера".

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Перловая каша — прекрасный гарнир к любому основному блюду, но, к сожалению, она довольно редкий гость на столах современных хозяек. Возможно, потому, что ее приготовление многим кажется слишком сложным, но на самом деле сделать крупу вкусной и рассыпчатой довольно просто. Необходимо лишь знать несколько правил.

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Подготовка крупы

Для того, чтобы перловка получилась рассыпчатой, надо ее тщательно и хорошо промыть. Для этого следует поместить крупу в сито и промыть зерна под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной.

Замачивание

Как правило, перед приготовлением перловку замачивают в воде, это значительно сокращает время ее приготовления. Крупу следует положить в большую емкость и полностью залить холодной водой. Уровень жидкости должен быть выше зерен на 2-3 сантиметра. Примерно на 1 часть перловки стоит брать около 4 частей воды. Оставить крупу в воде не менее, чем на 4 часа, а лучше на ночь. После этого жидкость слить и снова промыть под проточной водой.

Процесс варки

Подготовленную крупу выложить в кастрюлю (учитывайте, что перловка довольно сильно набухает при варке, исходя из этого выбирайте объем посуды для ее приготовления), залить холодной водой (на 1 стакан перловки потребуется 3 стакана жидкости) и поставить на сильный огонь. После того, как вода закипит, огонь убавить до среднего уровня, прикрыть кастрюлю крышкой и оставить крупу вариться в течение 35-40 минут. Солить перловку следует в начале или в середине приготовления. Также необходимо периодически проверять воду в кастрюле: если она быстро выкипает, убавьте огонь, долейте немного кипятка и перемешайте.

По истечении указанного выше времени перловка станет мягкой, рассыпчатой, но все еще останется довольно плотной. Для гарнира такая крупа идеальна, но если вы предпочитаете более разваренные зерна, оставьте кашу на огне еще на некоторое время (10-15 минут), предварительно долив еще немного горячей воды.

Кстати

Перловку можно приготовить и без замачивания, если вы не располагаете большим количеством времени. Но в таком случае крупу следует варить не менее часа.