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Телеведущая назвала простой способ приготовить пюре без очистки картофеля

Lenta.ru
2 часа назад

Американская журналистка и телеведущая Лора Маклафлин Петерсон назвала простой и неочевидный способ приготовить картофельное пюре без очистки корнеплодов. Своим методом она поделилась в TikTok.

Телеведущая назвала способ приготовить пюре без очистки картофеля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Петерсон рассказала, что приготовить пюре можно из неочищенного картофеля: сначала нужно его вымыть, а потом в кожуре положить в кастрюлю и сварить. После приготовления каждую картофелину следует разрезать пополам, затем положить половинки на решетку для охлаждения выпечки и выдавить мякоть.

Телеведущая объяснила, что кожура остается на решетке, а пюре попадает в посуду, которая стоит под решеткой. После этой процедуры пюре можно заправить по вкусу и есть.

Пользователи поблагодарили Петерсон за простой и удобный способ готовки в комментариях. «Ого! Вот спасибо, что поделились!», «О господи, как я рада, что нашла это видео», — писали они.

Ранее мужчина назвал удобный способ есть пасту Nutella. Он посоветовал есть ее так, чтобы она не оставалась на бортиках банки, и ее не приходилось выскребать. Правильно есть ореховую пасту его научила девушка.

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