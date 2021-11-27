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Почему американцы едят арахисовую пасту с желе

Дарья Амосова
3 часа назад

Американские родители часто готовят для детей бутерброды, состоящие из двух кусочков хлеба, арахисовой пасты и джема или желе. Для такого бутерброда даже есть аббревиатура — PB&J (peanut butter jelly). Рассказываем, в чем секрет популярности блюда.

Почему американцы едят арахисовую пасту с желе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Простота приготовления

PB&J считается сытным десертным бутербродом, который готовят занятые родители или маленькие дети — примерно как хлеб с маслом и сахаром в России. Ни один из ингредиентов не надо размораживать или готовить отдельно, что значительно упрощает готовку.

Всего лишь нужен белый хлеб, ягодный джем и арахисовая паста — эти ингредиенты продаются в любом американском магазине. Один кусок намазывают пастой, второй — желе, а затем ломтики соединяют. Иногда желе заменяют на джем, варенье или конфитюр.

Дешевизна

В России арахисовая паста — скорее редкость: одна баночка в 300 г стоит 300-500 рублей. На юге США арахис выращивается в больших масштабах и стоит очень дешево. Баночку арахисовой пасты можно найти за 3$.

Вкус

Для нашей культуры сочетание ореховой пасты и варенья непривычно. Однако огромное количество американцев считают это вкусом детства.

Вот, как один из жителей США ответил на сайте Quora на вопрос «Почему американцам нравится бутерброды с арахисовой пастой и джемом?»:

«Он сладкий, изысканный (от желе) и соленый (от арахисового масла), с разнообразной текстурой из разных элементов и вызывает ностальгию по детству. Это простой бутерброд, который часто делают родители, когда у них мало времени на то, чтобы готовить <...> Конечно, это не для всех, но это десерт на мой вкус».

Сытность и польза

Традиционный сэндвич с двумя ложками арахисового масла и желе содержит 403 ккал, 18 г жира, 58 г углеводов и 12 г белка, что составляет 27% от рекомендуемой суточной нормы жира и 22% калорий. Полиненасыщенные жиры, которыми богаты ореховые пасты, Американская кардиологическая ассоциация считает полезными для здоровья сердца.

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