Как правильно готовить селедку под шубой

Традиционным российским новогодним блюдом этот салат стал с середины 1970 годов. Селедка под шубой считается одним из самых нарядных и простых в приготовлении салатов. Тем не менее существует множество вариаций его приготовления. "Рамблер" выяснил, какие рецепты осуждают на форумах, и раскрыл настоящий способ приготовления новогоднего лакомства.

Некоторые пользователи Сети, делясь своими рецептами, рекомендуют добавлять в салат яблоко. Но многие юзеры такое решение осуждают. По их мнению, фрукт лишь портит традиционное праздничное блюдо.

Видео дня

"Много лет готовим селедку под шубой, но без яблока. Не приемлю его вкус в салатах, а вот свежие ем килограммами",

— высказалась @_Жаннушка_.

Также выяснилось, что хозяйки часто спорят о том, насколько важно выкладывать салат слоями. Одни придерживаются принципиальной позиции, утверждая, что "именно многослойность делает блюдо особенным". Другие, в свою очередь, нарезают все ингредиенты и перемешивают, отмечая, что "вкус при этом не меняется".

Еще одним предметом спора на форумах выступает способ измельчения овощей. Пока одни хозяйки трут их на терке, другие предпочитают использовать нож.

"Большинство на терке трет. Но это же овощное пюре получается, а не салат. Я только ножом, мелко",

— заявила @Octavia.

Настоящий рецепт селедки под шубой

Селедка или филе — 0.4 кг.

Свекла — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Морковь — 2 шт

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 200 мл. Ингредиенты:

Способ приготовления:

Сначала необходимо подготовить все ингредиенты. Селедку нужно разделать, извлечь кости и нарезать небольшими кусочками. Свеклу, картофель и морковь очистить, положить в кастрюлю с холодной водой и довести до кипения. После этого их надо варить, подсолив жидкость, на медленном огне в течение получаса до мягкого состояния.

Итак, в качестве первого слоя выкладывается картофель. Его необходимо предварительно измельчить на средней терке, а после распределить равномерным слоем. Когда овощ выложен на блюдо, его следует смазать майонезом.

Следом за картофельной подушкой выкладывается мелко нарезанный репчатый лук, а затем он промазывается майонезом. После идет рыбный слой, который также важно распределить равномерно.