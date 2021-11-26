Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Эксперт назвала жуткие последствия ежедневного употребления макарон

Даша Краснова
22 минуты назад

Нутрициолог Анастасия Гаврикова назвала последствия, к которым приведет постоянно употребление макарон.

Эксперт назвала жуткие последствия ежедневного употребления макарон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, это может вызвать синдром раздраженного кишечника, аутоиммунные заболевания и проблемы с кожей. Об этом сообщает РИА Новости.

Разнообразие нутриентов — основное правило при составлении рациона, которое помогает избежать опасных для организма последствий.

«Если вы будете употреблять макароны ежедневно, то не получите тех нутриентов, которые содержатся, например, в крупах: в гречке, в буром рисе, в киноа. Если вы любите макароны — проанализируйте, нет ли у вас проблем с ЖКТ или аутоиммунных заболеваний, как выглядит ваша кожа, есть или нет лишний вес. При отсутствии проблем можно употреблять обычные макароны из пшеницы, но в меру», — отметила она.

Нутрициолог добавила, что лучше внедрять в рацион безглютеновые макароны: фунчозу, ширатаки, гороховые макароны, из нута, кукурузные.

Ранее мы рассказывали про три ошибки при варке макарон.

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители