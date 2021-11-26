Эксперт назвала жуткие последствия ежедневного употребления макарон

Нутрициолог Анастасия Гаврикова назвала последствия, к которым приведет постоянно употребление макарон.
По ее словам, это может вызвать синдром раздраженного кишечника, аутоиммунные заболевания и проблемы с кожей. Об этом сообщает РИА Новости.
Разнообразие нутриентов — основное правило при составлении рациона, которое помогает избежать опасных для организма последствий.
«Если вы будете употреблять макароны ежедневно, то не получите тех нутриентов, которые содержатся, например, в крупах: в гречке, в буром рисе, в киноа. Если вы любите макароны — проанализируйте, нет ли у вас проблем с ЖКТ или аутоиммунных заболеваний, как выглядит ваша кожа, есть или нет лишний вес. При отсутствии проблем можно употреблять обычные макароны из пшеницы, но в меру», — отметила она.
Нутрициолог добавила, что лучше внедрять в рацион безглютеновые макароны: фунчозу, ширатаки, гороховые макароны, из нута, кукурузные.
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