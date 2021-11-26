Эксперт назвала жуткие последствия ежедневного употребления макарон

«Если вы будете употреблять макароны ежедневно, то не получите тех нутриентов, которые содержатся, например, в крупах: в гречке, в буром рисе, в киноа. Если вы любите макароны — проанализируйте, нет ли у вас проблем с ЖКТ или аутоиммунных заболеваний, как выглядит ваша кожа, есть или нет лишний вес. При отсутствии проблем можно употреблять обычные макароны из пшеницы, но в меру», — отметила она.