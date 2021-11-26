Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Сезонные блюда: какую еду лучше покупать строго по месяцам

Стелла Шмель
40 минут назад

Многие продукты имеют свою сезонность, поговорим о некоторых из них. Какую еду лучше покупать в ее яркий "сезон", читайте в материале "Рамблера".

Сезонные блюда: какую еду лучше покупать строго по месяцам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Грибы

Конечно, осенний период у многих ассоциируется со вкусными грибными продуктами. А когда еще можно съесть такую вкусную жареную картошку с лисичками, как не в сентябре?

Тыква

Безусловно, это еще один яркий осенний продукт. Сезон тыквы наступает в сентябре и длится всю осень. Тыкву можно запечь, сделать из нее кашу или вкусный суп. Используя один лишь этот продукт, можно существенно разнообразить свое меню.

Гранат

В России гранаты начинают массово поступать в продажу в сентябре и приобрести их можно вплоть до середины зимы. Выбрать спелый плод непросто, но все же возможно. Основной критерий: сухой плод снаружи, а внутри - сочный.

Корюшка

Сезон ловли этой рыбы начинается по весне. Поэтому если вы хотите приобрести свежую корюшку, то присматриваться к содержанию рыбных прилавков стоит с апреля по май.

Устрицы

Не все любят данный деликатес, но ценители должны знать, что сезон устриц длится исключительно в те месяцы, в которых присутствует буква "р". То есть с сентября по апрель.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители