Сезонные блюда: какую еду лучше покупать строго по месяцам

Многие продукты имеют свою сезонность, поговорим о некоторых из них. Какую еду лучше покупать в ее яркий "сезон", читайте в материале "Рамблера".

Грибы

Конечно, осенний период у многих ассоциируется со вкусными грибными продуктами. А когда еще можно съесть такую вкусную жареную картошку с лисичками, как не в сентябре?

Тыква

Безусловно, это еще один яркий осенний продукт. Сезон тыквы наступает в сентябре и длится всю осень. Тыкву можно запечь, сделать из нее кашу или вкусный суп. Используя один лишь этот продукт, можно существенно разнообразить свое меню.

Гранат

В России гранаты начинают массово поступать в продажу в сентябре и приобрести их можно вплоть до середины зимы. Выбрать спелый плод непросто, но все же возможно. Основной критерий: сухой плод снаружи, а внутри - сочный.

Корюшка

Сезон ловли этой рыбы начинается по весне. Поэтому если вы хотите приобрести свежую корюшку, то присматриваться к содержанию рыбных прилавков стоит с апреля по май.

Устрицы