Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Мясников назвал продукт, продлевающий жизнь

Мария Иглина
25 минут назад

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что благодаря кислотам Омега-3 морская рыба продлевает жизнь. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников назвал продукт, продлевающий жизнь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, вовсе не важно, что продукт богат витамином В12, йодом и белками, поскольку они есть и в других продуктах:

"А вот кислоты Омега-3 вы нигде не найдете. <…> Это то, что реально продлевает нашу жизнь".

Известно, что эти вещества улучшают работу мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также Омега-3 замедляет процесс образования морщин.

При этом медик призвал беременных женщин не увлекаться морской рыбой и сократить ее употребление до двух раз в неделю, поскольку в ней может содержаться ртуть, переизбыток которой вреден для ребенка.

Читайте также о жутких последствиях ежедневного употребления макарон.

Еда,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители