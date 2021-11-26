Мясников назвал продукт, продлевающий жизнь

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что благодаря кислотам Омега-3 морская рыба продлевает жизнь. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, вовсе не важно, что продукт богат витамином В12, йодом и белками, поскольку они есть и в других продуктах:

"А вот кислоты Омега-3 вы нигде не найдете. <…> Это то, что реально продлевает нашу жизнь".

Известно, что эти вещества улучшают работу мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также Омега-3 замедляет процесс образования морщин.

При этом медик призвал беременных женщин не увлекаться морской рыбой и сократить ее употребление до двух раз в неделю, поскольку в ней может содержаться ртуть, переизбыток которой вреден для ребенка.