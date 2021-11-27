Ученые назвали напиток, который снижает давление за два часа

Черника и ее сок стабилизируют артериальное давление. К такому выводу пришли специалисты из Гарвардской медицинской школы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

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Ученые провели эксперимент, суть которого заключалась в следующем: одна группа испытуемых в течение месяца ежедневно пила напитки из черники, другая получала контрольную жидкость. Оказалось, что 200 граммов ягод в день помогают расширить плечевую артерию и снизить систолическое артериальное давление на пять миллиметров ртутного столба за два часа.

Специалисты отметили, что положительный результат действовал в течение месяца и совпал с эффектом, который достигается с помощью специальных медикаментов. Ученые объяснили, что ягода содержит большое количество антоцианов — антиоксидантов, которые улучшают работу эндотелиальных клеток в организме. Эти клетки регулируют кровоток и артериальное давление и являются особенно важными при борьбе с гипертонией.