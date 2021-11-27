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Названы плоды, которые улучшают работу кишечника

Кристина Уколова
2 часа назад

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в интервью агентству городских новостей «Москва» рассказала о том, что оливки улучшают состояние кишечника.

Названы плоды, которые улучшают работу кишечника
Фото: PixabayPixabay

Диетолог подчеркнула, что даже десять оливок содержат около пяти процентов суточной дозы потребления пищевых волокон. Кроме того, регулярное употребление оливок помогает снизить риск развития онкологических заболеваний.

«Именно за счет пищевых волокон оливки содержат намного меньше калорий, чем оливковое масло, — на 120 калорий (примерно одна столовая ложки масла) вы можете съесть 60 граммов оливок», — уточнила Антонина Стародубова.

Также она объяснила, что среди консервированных оливок лучше всего брать плоды с косточками, так как в них содержится меньше соли. Диетолог заметила, что между оливками и маслинами нет большой разницы, поэтому в выборе стоит руководствоваться только вкусовыми предпочтениями.

Между тем ученые назвали напиток, который снижает давление за два часа.

Еда,Антонина Стародубова,АГН "Москва",
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