Названы плоды, которые улучшают работу кишечника

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в интервью агентству городских новостей «Москва» рассказала о том, что оливки улучшают состояние кишечника.
Диетолог подчеркнула, что даже десять оливок содержат около пяти процентов суточной дозы потребления пищевых волокон. Кроме того, регулярное употребление оливок помогает снизить риск развития онкологических заболеваний.
«Именно за счет пищевых волокон оливки содержат намного меньше калорий, чем оливковое масло, — на 120 калорий (примерно одна столовая ложки масла) вы можете съесть 60 граммов оливок», — уточнила Антонина Стародубова.