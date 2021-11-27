Названы плоды, которые улучшают работу кишечника

Также она объяснила, что среди консервированных оливок лучше всего брать плоды с косточками, так как в них содержится меньше соли. Диетолог заметила, что между оливками и маслинами нет большой разницы, поэтому в выборе стоит руководствоваться только вкусовыми предпочтениями.