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Эксперт объяснила, как правильно выбирать яблоки

Кристина Уколова
20 минут назад

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова в интервью KP.RU объяснила россиянам, на что обратить внимание при покупке фруктов.

Эксперт объяснила, как правильно выбирать яблоки
Фото: PixabayPixabay

Во-первых, нужно сразу понимать цель приобретения. Для непосредственного употребления подходят свежие и спелые яблоки, для приготовления десертов — перезревшие и мягкие.

У хороших яблок нет точек, вмятин, пятен и других изъянов. Они указывают на то, что фрукты уже залежались на прилавке. Впрочем, Екатерина Головкова отметила, что отечественные дикие яблочки с помятостями часто опережают селекционные плоды по вкусу и содержанию витаминов.

Также она добавила, что не стоит брать липкие на ощупь плоды.

«Если ваши пальцы скользят по нему или вы чувствуете липкость – откажитесь от покупки. Это означает, что яблоки обработаны транспортировочным воском для более длительного хранения при дальних перевозках. Такой воск способен поддерживать товарный вид яблок долгое время. Если все-таки такие яблоки появились в вашем доме, не пытайтесь смыть водой воск, до конца этого сделать не получится, лучше срежьте кожуру», — предупредила Екатерина Головкова.

По цвету яблок можно определить их вкус. Зеленые плоды кисловатые, красно-желтые — сладкие, а темно-красные чуть-чуть горчат. При выборе яблочных чипсов нужно помнить, что кусочки должны быть однородно окрашенными, без плесени и повреждений.

Между тем названы плоды, которые улучшают работу кишечника.

Еда,Екатерина Головкова,Роспотребнадзор,Комсомольская правда,
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