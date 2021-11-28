Ученые назвали самый радиоактивный фрукт

Ученые Пекинского университета аэронавтики и астронавтики объяснили, какой фрукт считается самым радиоактивным. По их словам, банан дает небольшое ионизирующее излучение из-за содержания в нем калия-40.

Калий-40 — это радиоактивный изотоп химического элемента, который является крупнейшим естественным источником ионизирующего излучения.

Однако бананы не наносят вред организму человека, поскольку в них находится минимальное содержание этого элемента.

«Оно подобно пыли, если сравнить с дозой радиации, способной вызвать рак», — подчеркивают специалисты. Для измерения доз излучения используется банановый эквивалент, который определяет количество радиации числом съеденных фруктов.

Съедая один фрукт, человек получает около 0,0778 микрозивертов — единиц измерения излучения. При этом компьютерная томография грудной клетки эквивалентна 70 тысячам бананов.

Максимально возможное радиационное воздействие атомной электростанции на окружающую среду достигает 2,5 тысяч бананов в год, а летальная доза радиации — 35 миллионов бананов.

Электронные и бытовые приборы, а именно мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, микроволновые печи, фонарики и другие устройства, тоже излучают радиацию.