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Что будет, если есть каждый день сливочное масло

Катерина Саломе
25 минут назад

Чтобы получился 1 килограмм сливочного масла, нужно использовать до 25 литров натурального коровьего молока. Большинство врачей и диетологов считают этот продукт необходимым в рационе каждого человека. О том, что будет, если каждый день есть сливочное масло, расскажет "Рамблер".

Что будет, если есть каждый день сливочное масло
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Суточная норма употребления сливочного масла для здорового человека – от 10 до 30 грамм. Этот продукт богат жирными кислотами, белками, углеводами, витаминами А, D, Е, РР, витаминами группы В, железом, кальцием, калием, магнием, фосфором, натрием, медью, марганцем, цинком.

В сливочном масле много калорий, однако, если употреблять его в разумных количествах, то эти они будут давать организму силу и энергию. В зимнее время, а также в северных регионах это масло людям просто необходимо: когда на улице мороз, достаточно съесть утром небольшое количество масла, чтобы защититься от переохлаждения.

Улучшает работу ЖКТ

Сливочное масло следует обязательно включить меню тем, кто имеет хронические заболевания органов ЖКТ. Витамин А, который содержит масло, поможет заживить раны и снять воспаление. К тому же сливочное масло выступает в качестве естественной смазки, обволакивая стенки желудка.

Укрепляет здоровье сердца и сосудов

Сливочное масло богато "полезным" холестерином, который удаляет бляшки с сосудов. Кроме того, в нем содержатся и ненасыщенные жиры, которые поддерживают эластичность и тонус кровеносных сосудов.

Снижает вероятность развития грибковых инфекций

В масле содержится лауриновая кислота, которая обладает антигрибковыми и антимикробными свойствами. Если употреблять масло регулярно, вы снизите вероятность заражения подобными инфекциями или ускорите выздоровление от уже имеющихся заболеваний.

Улучшает состояние волос и кожи

Сливочное масло содержит витамины А, В, С, D, Е, которые очень важны для здоровья и красоты волос и кожных покровов. Употребляя ежедневно немного сливочного масла, можно забыть о сухости и тусклости волос, о стянутой и обвисшей коже.

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