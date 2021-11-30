Раскрыт самый полезный способ приготовления яиц

"Я учу пациентов всегда использовать одно целое яйцо и обязательно несколько белков в зависимости от веса человека. Одного желтка более чем достаточно. Такой омлет можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю. Я против чисто белковых омлетов, желтки тоже нужны",