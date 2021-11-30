Раскрыт самый полезный способ приготовления яиц

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова назвала яйца ценнейшим питательным продуктом. В беседе с радио Sputnik она рассказала, как лучше готовить яйца, чтобы они приносили максимум пользы.
"По составу яйца – это определенно кладезь. Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов",
– пояснила Дианова.
По словам диетолога, яйцо в организме усваивается в зависимости от способа приготовления. Так, идеальным вариантом приготовления продукта является омлет. Чуть сложнее, как утверждает врач, усваивается сваренное без скорлупы яйцо пашот и бенедикт. Далее Нурия назвала отварное яйцо и глазунью. А труднее всего, по мнению эксперта, усваивается сырое яйцо.
Дианова подчеркнула, что омлет – универсальное блюдо. Его можно употреблять как за завтрак, так и на ужин, если его правильно готовить.
"Я учу пациентов всегда использовать одно целое яйцо и обязательно несколько белков в зависимости от веса человека. Одного желтка более чем достаточно. Такой омлет можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю. Я против чисто белковых омлетов, желтки тоже нужны",
– отметила Нурия.