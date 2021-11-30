Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
0° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
3 часа назад

Раскрыт самый полезный способ приготовления яиц

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова назвала яйца ценнейшим питательным продуктом. В беседе с радио Sputnik она рассказала, как лучше готовить яйца, чтобы они приносили максимум пользы.

Раскрыт самый полезный способ приготовления яиц
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"По составу яйца – это определенно кладезь. Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов",

– пояснила Дианова.

По словам диетолога, яйцо в организме усваивается в зависимости от способа приготовления. Так, идеальным вариантом приготовления продукта является омлет. Чуть сложнее, как утверждает врач, усваивается сваренное без скорлупы яйцо пашот и бенедикт. Далее Нурия назвала отварное яйцо и глазунью. А труднее всего, по мнению эксперта, усваивается сырое яйцо.

Дианова подчеркнула, что омлет – универсальное блюдо. Его можно употреблять как за завтрак, так и на ужин, если его правильно готовить.

"Я учу пациентов всегда использовать одно целое яйцо и обязательно несколько белков в зависимости от веса человека. Одного желтка более чем достаточно. Такой омлет можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю. Я против чисто белковых омлетов, желтки тоже нужны",

– отметила Нурия.

Еда,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители