Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+3° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

Как проверить красную икру на подлинность

В социальных сетях появились видеоролики с народными способами проверить подлинность красной икры. Как это сделать и на что советуют обратить внимание врачи при покупке — в материале "Рамблера".

Как проверить красную икру на подлинность
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рекомендуют пользователи, чтобы отличить оригинал от подделки, нужно залить небольшое количество икринок горячей водой. Если они растворяются, это имитация. Настоящая икра в кипятке становится белой, так как это белок. Под воздействием высоких температур он сворачивается.

Еще один народный способ — залить несколько икринок на чайной ложке перекисью водорода. Здесь происходит такая же реакция, как и с кипятком: она должна побелеть. Если же ничего не происходит, скорее всего, это ненатуральная икра.

Кадры из видео

Врач-диетолог, эксперт телеканала "Доктор" Марина Макишина рассказала, как по виду икры понять, настоящая она или нет:

"Если мы покупаем икру, которая расфасована в банки, жестяные или стеклянные, первое, на что нужно обратить внимание,- это на дату производства. Лучше, если это будет период с июня по октябрь, то есть когда рыба нерестится, а икра свежая.

Второй момент - посмотреть на упаковке место производства. Лучше, если это будет Приморский край, Сахалин или Камчатка, там, где идет отлов, а икра тут же фасуется. Если это Московская или Ростовская область, то понятно, что ее туда привезли и, соответственно, качество сырья будет хуже.

И третий момент, на который стоит обратить внимание, - сами икринки. Они должны быть круглыми, с просвечивающимся ядром внутри, а если посмотреть на икринку, у нее всегда внутри просматривается точечка. В банке не должно быть лопнувших икринок, а рассола должно быть минимум, в противном случае, это значит, что ее уже неоднократно замораживали.

С икрой на развес сложнее. Там нет маркировки и в нее чаще добавляют консерванты, чтобы долго не портилась".

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители