Как проверить красную икру на подлинность

И третий момент, на который стоит обратить внимание, - сами икринки. Они должны быть круглыми, с просвечивающимся ядром внутри, а если посмотреть на икринку, у нее всегда внутри просматривается точечка. В банке не должно быть лопнувших икринок, а рассола должно быть минимум, в противном случае, это значит, что ее уже неоднократно замораживали.