Как проверить красную икру на подлинность

В социальных сетях появились видеоролики с народными способами проверить подлинность красной икры. Как это сделать и на что советуют обратить внимание врачи при покупке — в материале "Рамблера".
Как рекомендуют пользователи, чтобы отличить оригинал от подделки, нужно залить небольшое количество икринок горячей водой. Если они растворяются, это имитация. Настоящая икра в кипятке становится белой, так как это белок. Под воздействием высоких температур он сворачивается.
Еще один народный способ — залить несколько икринок на чайной ложке перекисью водорода. Здесь происходит такая же реакция, как и с кипятком: она должна побелеть. Если же ничего не происходит, скорее всего, это ненатуральная икра.
Врач-диетолог, эксперт телеканала "Доктор" Марина Макишина рассказала, как по виду икры понять, настоящая она или нет:
"Если мы покупаем икру, которая расфасована в банки, жестяные или стеклянные, первое, на что нужно обратить внимание,- это на дату производства. Лучше, если это будет период с июня по октябрь, то есть когда рыба нерестится, а икра свежая.
Второй момент - посмотреть на упаковке место производства. Лучше, если это будет Приморский край, Сахалин или Камчатка, там, где идет отлов, а икра тут же фасуется. Если это Московская или Ростовская область, то понятно, что ее туда привезли и, соответственно, качество сырья будет хуже.
И третий момент, на который стоит обратить внимание, - сами икринки. Они должны быть круглыми, с просвечивающимся ядром внутри, а если посмотреть на икринку, у нее всегда внутри просматривается точечка. В банке не должно быть лопнувших икринок, а рассола должно быть минимум, в противном случае, это значит, что ее уже неоднократно замораживали.
С икрой на развес сложнее. Там нет маркировки и в нее чаще добавляют консерванты, чтобы долго не портилась".