Названы продукты, повышающие риск тромбоза после COVID

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала о продуктах, которые повышают риск тромбоза после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Тем, кто переболел коронавирусом, часто назначают антикоагулянты (разжижающие кровь препараты). Они несовместимы с зеленью. Особое внимание обращают на укроп и петрушку, так как их используют наиболее часто.