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3 часа назад

Названы продукты, повышающие риск тромбоза после COVID-19

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала о продуктах, которые повышают риск тромбоза после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Названы продукты, повышающие риск тромбоза после COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тем, кто переболел коронавирусом, часто назначают антикоагулянты (разжижающие кровь препараты). Они несовместимы с зеленью. Особое внимание обращают на укроп и петрушку, так как их используют наиболее часто.

"Когда мы назначаем этот препарат, мы даем рекомендацию исключать либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе"

Также с зеленью несовместимы препараты, увеличивающие свертываемость крови. Однако людям, переболевшим коронавирусом, все равно стоит отказаться от употребления зелени из-за риска тромбоза.

"То есть, теоретически, если вы съели три килограмма зеленых овощей, то кровь будет быстрее сворачиваться, что даст склонность к образованию тромбов, за это и отвечает витамин K"

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