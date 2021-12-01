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2 часа назад

Диетолог рассказала, что нельзя есть при болезнях сердца

Диетолог и эндокринолог Анна Коновалова рассказала, что запрещено употреблять при болезнях сердца. Об этом сообщает РИА Новости.

Диетолог рассказала, что нельзя есть при болезнях сердца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Коновалова отметила, что лучше избегать в пище жирных сортов мяса и птицы, а также продуктов глубокой переработки. Она сослалась на ВОЗ, котора рекомендует включать в рацион 10% насыщенных жиров и всего 1% транжиров. Это — норма от суточной калорийности рациона.

Коновалова рассказала, что употребления соли и сахара тоже лучше сократить. Соль лучше не употреблять более пяти граммов в сутки, а сахар нужно сократить до 5-10 процентов от суточной калорийности.

«К ним относится не только сахар, но и мед, варенье, джемы, сиропы, концентрированные соки»

Людям со слабым сердцем диетолог посоветовала включить в рацион не менее 500 граммов овощей и фруктов в день, а также цельнозерновые, маложирные молочные продукты, мясо и птицу, орехи, семена. Два-три раза в неделю она рекомендуют употреблять рыбу и морепродукты.

Ранее были названы продукты, повышающие риск тромбоза после COVID.

Еда,Анна Коновалова,ВОЗ,
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