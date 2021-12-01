Диетолог назвала два овоща, снижающих риск инсульта

Врач-диетолог, эксперт по семейному питанию Сара Пфлуградт назвала овощи, которые помогают снизить риск инсульта. Об этом сообщает «Медик форум».

Эксперт отметила, что риск инсульта можно снизить благодаря диете. Необходимыми овощами она назвала батат (сладкий картофель) и обычный картофель. Другие продукты с высоким содержанием калия помогут поддерживать кровяное давление в норме. Среди них — бананы, помидоры, чернослив, дыня и соевые бобы. Также необходимо употреблять продукты с высоким содержанием магния, например, шпинат.

"Люди, чья диета содержит много этих продуктов, с меньшей вероятностью страдают инсультом, чем те, кто получает мало минералов"

Шведские ученые проводили исследование и давали дополнительные две-три порции фруктов или овощей в день. В итоге у людей, которые употребляли продукты с калием, риск инсульта были ниже на 24 процента.