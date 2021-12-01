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2 часа назад

Диетолог назвала два овоща, снижающих риск инсульта

Врач-диетолог, эксперт по семейному питанию Сара Пфлуградт назвала овощи, которые помогают снизить риск инсульта. Об этом сообщает «Медик форум».

Диетолог назвала два овоща, снижающих риск инсульта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметила, что риск инсульта можно снизить благодаря диете. Необходимыми овощами она назвала батат (сладкий картофель) и обычный картофель. Другие продукты с высоким содержанием калия помогут поддерживать кровяное давление в норме. Среди них — бананы, помидоры, чернослив, дыня и соевые бобы. Также необходимо употреблять продукты с высоким содержанием магния, например, шпинат.

"Люди, чья диета содержит много этих продуктов, с меньшей вероятностью страдают инсультом, чем те, кто получает мало минералов"

Шведские ученые проводили исследование и давали дополнительные две-три порции фруктов или овощей в день. В итоге у людей, которые употребляли продукты с калием, риск инсульта были ниже на 24 процента.

При заболеваниях сердца также нужно соблюдать строгую диету. Диетолог рассказала, какие продукты запрещены для людей со слабым сердцем.

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