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2 часа назад

Как выбрать наименее вредную вареную колбасу

Колбаса — не продукт диетического питания, но и среди колбас можно найти здоровые варианты.

Как выбрать наименее вредную вареную колбасу
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Эксперт по лечебному питанию Марина Сергиенко в беседе с «Пятым каналом» предупредила, что в колбасе всегда присутствует присутствует ряд соединений, которые не могут положительно влиять на здоровье человека. Даже цвет колбасы, как правило, говорит о том, что этот продукт химически доработали. Однако качественную вареную колбасу выбрать легко.

Согласно ГОСТу, такая колбаса должна быть упругой, без полостей и комочков розового или светло-розового цвета.

В состав такой «здоровой» колбасы могут входить свинина, говядина, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, яйца куриные или меланж яичный, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон). Не должно в ней быть куриного мяса, растительных белков, клетчатки и крахмала.

Несколько Е-добавок можно найти в наименее вредной колбасе: стабилизаторы и регуляторы кислотности, аскорбиновая и лимонные кислоты, фиксатор окраски. При этом стоит помнить, что они могут отразиться на здоровье негативно.

В ГОСТе допустим нитрат натрия, фиксатор окраски, усилители вкуса, аромата (Е621). В любом случае любой Е наводит на мысль о том, что это химически что-то добавлено. Не является природным. Это может и пищевую аллергию какую-то вызвать,

— рассказала Сергиенко.

Самые нежелательные для колбасы добавки — Е536 и Е252. Это канцерогены, и их в своем питании стоит избегать.

Еда,
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