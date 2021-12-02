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2 часа назад

Как проверить сметану на натуральность

Чтобы продлить срок годности сметаны и удешевить ее производство, некоторые компании добавляют в продукт загустители, пальмовое масло, молочный порошок, соевую муку. При этом внешне и по вкусу она может никак не отличаться от натуральной. "Рамблер" рассказывает, как проверить качество сметаны в домашних условиях.

Как проверить сметану на натуральность
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Есть несколько способов. Для начала обратите внимание на срок хранения продукта. У натуральной сметаны он не может быть несколько месяцев. Это значит, что производитель подверг ее высокотемпературной обработке, и в ней нет молочнокислых бактерий.

Первое, что можно сделать, — растворить ложку сметан в горячей воде, но не в кипятке. Натуральная сметана, действительно состоящая из закваски и сливок, быстро растворится и станет однородной. Если при производстве были добавлены растительные жиры, например, пальмовое или кокосовое, при контакте с водой образуются "хлопья", оседающие на дне.

Еще один способ проверить натуральность сметаны — капнуть на нее йодом. Если она останется желто-коричневой, все в порядке, а если же через несколько секунд она посинеет, это говорит о наличии крахмала. На густоту сметаны влияет жирность. Чем жирнее, тем продукт дороже. Чтобы достичь такого же эффекта при минимальных затратах, производители добавляют в сметану крахмал. Также в качестве загустителя часто используют желатин, каррагинан и гуаровую камедь, но в домашних условиях их обнаружить не получится.

Кроме того, можно нанести небольшое количество сметаны на стекло. Если она настоящая, образуется ровный белый слой, а если нет, — разводы и комочки.

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