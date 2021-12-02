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1 час назад

В Минздраве назвали способ избежать проблем с желудком после обильного застолья

Избежать проблем с желудком после обильных застолий можно, следуя указаниям диетолога. Об этом рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян «Москве 24».

Минздрав: как избежать проблем с желудком после обильного застолья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он заявил, что сами по себе блюда на новогоднем столе не принесут вреда. Гораздо важнее количество съеденного.

«Положил две чайные ложки оливье и съел. Все. Но если человек будет его есть столовыми ложками из миски или кастрюли, то, конечно, будет удар и по печени, и по желудку. Фактически это мощное вредное воздействие», — объяснил специалист.

По его словам, за обильным застольем человеку стоит оставаться немного голодным и пробовать всего по чуть-чуть. С алкогольными напитками стоит также соблюдать меру, причем выбрать нужно только один вид спиртного

«Пара бокалов шампанского вполне допустимы. Крепкие напитки — примерно где-то не более 100 граммов, а спирта — 50 граммов — это то, что человек может легко перенести, без тяжелых последствий», — уточнил Тутельян.

Специалист рекомендовал свести к минимуму употребление колбасной продукции, потому как она может навредить печени и поджелудочной железе. Также следует воздержаться от солений и холодца и есть больше овощей, фруктов и зелени. Наиболее безопасным продуктом, по мнению Тутельяна, являются листья салата.

Ранее мы писали о том, кому нельзя есть морковь.

Еда,Минздрав РФ,
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