Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+10° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам объяснили, как выбирать настоящую колбасу

Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков научил россиян выбирать настоящую колбасу. Он рассказал, на что обратить внимание при выборе колбасных изделий. Об этом сообщает "Прайм".

Россиянам объяснили, как выбирать настоящую колбасу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для начала Востриков посоветовал проверить целостность упаковки, срок годности и оценить внешний вид продукта.

«Докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей», — сказал специалист.

Стоит изучить и как изготовлена колбаса: по ГОСТу или по ТУ. А также проверить, есть ли у изделия государственный знак качества, подтверждающий, что продукт превосходит ГОСТ.

Более того, через мобильное приложение Роскачества можно проверить рейтинг этой колбасы. Обратите внимание и на цену.

«В состав докторской колбасы по действующему ГОСТу должны входить: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Кроме этих ингредиентов текущий ГОСТ допускает также нитрат натрия и специи. А это значит, что килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины», — пояснил он.

До этого мы рассказывали, как определить вкусную красную икру.

Еда,Дмитрий Востриков,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители