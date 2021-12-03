Россиянам объяснили, как выбирать настоящую колбасу

Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков научил россиян выбирать настоящую колбасу. Он рассказал, на что обратить внимание при выборе колбасных изделий. Об этом сообщает "Прайм".

Для начала Востриков посоветовал проверить целостность упаковки, срок годности и оценить внешний вид продукта.

«Докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей», — сказал специалист.

Стоит изучить и как изготовлена колбаса: по ГОСТу или по ТУ. А также проверить, есть ли у изделия государственный знак качества, подтверждающий, что продукт превосходит ГОСТ.

Более того, через мобильное приложение Роскачества можно проверить рейтинг этой колбасы. Обратите внимание и на цену.

«В состав докторской колбасы по действующему ГОСТу должны входить: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Кроме этих ингредиентов текущий ГОСТ допускает также нитрат натрия и специи. А это значит, что килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины», — пояснил он.