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2 часа назад

Продукты, которые спокойно «проживут» без холодильника

Их можно оставлять при комнатной температуре.

Продукты, которые спокойно «проживут» без холодильника
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Довольно трудно сохранить большинство продуктов, если в доме, например, неисправен холодильник. При этом иногда мы оставляем охлаждаться продукты, которые можно спокойно забыть при комнатной температуре. О них мы и поговорим.

Макароны

Речь идет о сухих макаронах, это важный момент. При самом благоприятном исходе макаронные изделия хранятся почти 8 лет! Однако важно соблюдать все условия хранения и целостность упаковки. Но в готовом виде, да еще и с добавлением соусов, срок хранения сразу же снижается до нескольких суток, и уже в холодильнике.

Бобовые культуры

Еще одна категория продуктов, которая может использоваться про запас. Закрывая высушенные бобовые в сухом месте, где нет света, мы, как и в случае с макаронами, можем забыть о них больше, чем на 5 лет. Конечно, сегодня нет необходимости делать такие долговечные запасы, однако в случае, если предстоит долгая дорога, или же вы не можете воспользоваться холодильником, смело запасайтесь бобовыми, ведь они совершенно неприхотливы в хранении.

Сушеное мясо

Еще один продукт, для которого не так важно наличие холодильника в доме. Многие племена используют сушеное мясо в качестве заготовок на голодное время, прелесть такого вида мяса в том, что оно надолго сохраняет свои свойства без охлаждения и не требует сложного хранения. Главное, найти место, куда не поступает влага, иначе продукт не продержится и пары суток.

Мед

Натуральный мед не имеет срока годности, и в это сначала даже не верится. Если верить ученым, мед может храниться несколько веков! Известны случаи, когда археологи находили запечатанные сосуды с медом, спустя несколько тысяч лет, хотя пробовать такой мед, естественно, никто не рискнет. В домашних современных условиях можно даже не задумываться о том, что с медом может что-то случиться — просто оставляем его при комнатной температуре в темном месте.

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