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1 час назад

Россиянам назвали безопасное количество мандаринов в день

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева назвала россиянам максимально допустимую дневную норму мандаринов для взрослого человека. Ее слова передает «Москва 24».

Россиянам назвали безопасное количество мандаринов в день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Человек без аллергии и других противопоказаний, может съесть до 500 граммов мандаринов в день.

«Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе между основными приемами пищи», — отметила врач.

Мандарины содержат множество полезных веществ, таких как витамин PP, витамин C, растительную клетчатку и витамины группы B. Но сезонный продукт полезен не всем.

Людям с аллергией нужно быть внимательными и не забывать, что съеденные за один раз полкилограмма мандаринов приведут к анафилактическому шоку.

До этого мы рассказывали, почему на самом деле советский оливье — это салат «Столичный».

Еда,Маргарита Королева,
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