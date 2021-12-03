Россиянам назвали безопасное количество мандаринов в день

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева назвала россиянам максимально допустимую дневную норму мандаринов для взрослого человека. Ее слова передает «Москва 24».
Человек без аллергии и других противопоказаний, может съесть до 500 граммов мандаринов в день.
«Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе между основными приемами пищи», — отметила врач.
Мандарины содержат множество полезных веществ, таких как витамин PP, витамин C, растительную клетчатку и витамины группы B. Но сезонный продукт полезен не всем.
Людям с аллергией нужно быть внимательными и не забывать, что съеденные за один раз полкилограмма мандаринов приведут к анафилактическому шоку.
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