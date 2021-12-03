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1 час назад

Селедка под шубой в хлебе стала новым трендом

В Сети появилась фотография традиционного зимнего русского блюда, но приготовлено оно не по каноничному образцу.

Селедка под шубой в хлебе стала новым трендом
Фото: @pBEiZVgEDUjJzgY / Twitter@pBEiZVgEDUjJzgY / Twitter

Обычно классическая селедка под шубой представляет собой слоистый салат, составленный из собственно сельди, лука, картошки, морковки, свеклы и, по желанию, яйца. Каждый из слоев при этом промазывают майонезом. В данном случае каноничный рецепт решили немного видоизменить, использовав буханку черного хлеба. Из него удалена мягкая часть, а салат помещен непосредственно внутрь. Безусловно, в таком виде селедку под шубой допустимо хранить совсем незначительное количество времени. А лучше, если блюдо будет готово незадолго до трапезы.

Несмотря на то, что многие про такой способ приготовления узнали после того, как фотография завирусилась в Сети, на самом деле он не нов.

Для того, чтобы приготовить такую селедку под шубой, необходимо подготовить все классические ингредиенты: отварить свеклу, морковь, картофель, мелко нарезать репчатый лук и выложить филе сельди, удалив из нее все кости. Также следует подготовить свежую буханку бородинского хлеба, и вынуть из него мякиш, оставляя около 1–1,5 см от корочки. Таким образом получится хлебная коробка.

Выложить на дно сельдь и лук и промазать майонезом, повторить уже с натертым картофелем, морковью и свеклой. Действовать по схеме классических рецептов приготовления, просто вместо емкости используя хлеб.

А вы пробовали приготовить такую необычную селедку под шубой?

Еда,
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