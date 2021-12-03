Селедка под шубой в хлебе стала новым трендом

В Сети появилась фотография традиционного зимнего русского блюда, но приготовлено оно не по каноничному образцу.
Обычно классическая селедка под шубой представляет собой слоистый салат, составленный из собственно сельди, лука, картошки, морковки, свеклы и, по желанию, яйца. Каждый из слоев при этом промазывают майонезом. В данном случае каноничный рецепт решили немного видоизменить, использовав буханку черного хлеба. Из него удалена мягкая часть, а салат помещен непосредственно внутрь. Безусловно, в таком виде селедку под шубой допустимо хранить совсем незначительное количество времени. А лучше, если блюдо будет готово незадолго до трапезы.
Несмотря на то, что многие про такой способ приготовления узнали после того, как фотография завирусилась в Сети, на самом деле он не нов.
Для того, чтобы приготовить такую селедку под шубой, необходимо подготовить все классические ингредиенты: отварить свеклу, морковь, картофель, мелко нарезать репчатый лук и выложить филе сельди, удалив из нее все кости. Также следует подготовить свежую буханку бородинского хлеба, и вынуть из него мякиш, оставляя около 1–1,5 см от корочки. Таким образом получится хлебная коробка.
Выложить на дно сельдь и лук и промазать майонезом, повторить уже с натертым картофелем, морковью и свеклой. Действовать по схеме классических рецептов приготовления, просто вместо емкости используя хлеб.
А вы пробовали приготовить такую необычную селедку под шубой?