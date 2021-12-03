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13 часов назад

Обязательная маркировка пива может начаться 1 декабря 2022 года

Для пива и слабоалкогольных напитков в специализированной упаковке она может начаться раньше - с 1 сентября 2022 года.

Обязательная маркировка пива может начаться 1 декабря 2022 года
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Сведения о выводе из оборота пива и слабоалкогольных напитков участники рынка должны будут предоставлять в единую информационную систему с 1 сентября 2022 года для товаров в специализированной упаковке и с 1 июня 2023 года для упакованных в иные виды упаковки.

Вывод из оборота немаркированного пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в специализированную упаковку, допускается до 1 сентября 2023 года, пива и слабоалкогольных напитков, подлежащих обязательной маркировке в иных видах упаковки, - до 1 декабря 2023 года.

Предполагается, что правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации вступят в силу 1 сентября 2022 года.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказывал "РГ", что доля нелегального пива на рынке, по разным оценкам, может составлять от нескольких процентов до 30%.

Эксперимент по маркировке пива начался с 1 апреля 2021 года. Кабмин планирует завершить его к сентябрю 2022 года. Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией. Сейчас в стране маркируются шубы, табак, лекарства, молочная продукция и другие товары. И правительство намерено расширить перечень маркируемой продукции.

Еда,Виктор Евтухов,
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