Обязательная маркировка пива может начаться 1 декабря 2022 года

Для пива и слабоалкогольных напитков в специализированной упаковке она может начаться раньше - с 1 сентября 2022 года.

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Сведения о выводе из оборота пива и слабоалкогольных напитков участники рынка должны будут предоставлять в единую информационную систему с 1 сентября 2022 года для товаров в специализированной упаковке и с 1 июня 2023 года для упакованных в иные виды упаковки.

Вывод из оборота немаркированного пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в специализированную упаковку, допускается до 1 сентября 2023 года, пива и слабоалкогольных напитков, подлежащих обязательной маркировке в иных видах упаковки, - до 1 декабря 2023 года.

Предполагается, что правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации вступят в силу 1 сентября 2022 года.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказывал "РГ", что доля нелегального пива на рынке, по разным оценкам, может составлять от нескольких процентов до 30%.