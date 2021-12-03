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26 минут назад

Сахарная бомба: какие продукты нельзя есть ни при каких обстоятельствах

Исходя из статистики последних лет, среднее потребление сахара в цивилизованных странах доходит до 50 чайных ложек в день. И это при том, что суточная норма для женщин составляет шесть ложек, в для мужчин — девять. "Рамблер" расскажет о продуктах, в которых содержатся скрытые сахара.

Какие продукты нельзя есть ни при каких обстоятельствах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Суши

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Адепты здорового образа жизни давно занесли суши в список полезной и правильной еды. Неудивительно, что сочетание риса, рыбы и морских водорослей нори у многих не вызывает подозрений. Но на самом деле для суши используют не просто рис: во время варки в него добавляют смесь из рисового уксуса, соли и сахара для консистенции. В среднем на одну чашку злаков приходится одна столовая ложка сахара.

Готовые соусы

В практически любом кетчупе, соевом и устричном соусах, горчице и хрене есть сахар. Производители добавляют его, в том числе, для усиления вкуса. Поэтому, дабы избежать сахарного переизбытка, соусу лучше готовить самостоятельно. При этом можно создать такое разнообразие вкусов, которого магазинным продуктам никогда не достичь.

Обезжиренные молочные продукты

Пометка «обезжиренный» на молочных продуктах обычно сбивает потребителей с толку, поскольку ассоциируется с более правильным и здоровым выбором. Но на деле все гораздо сложнее: из-за того, что сами по себе обезжиренные продукты не обладают привлекательным вкусом, производители идут на ухищрения и добавляют в них подсластители, чтобы улучшить вкусовые качества. В результате даже несладкий йогурт может содержать на 100 грамм до 10 грамм добавленных сахаров.

Хлеб

Приверженцы ЗОЖ привыкли четко делить хлеб на «вредный» белый и весь остальной. В ржаном и цельнозерновом хлебе действительно гораздо больше питательных веществ, чем в белом из рафинированной муки, но с точки зрения содержания сахара они друг от друга практически ничем не отличаются. В среднем на 100 грамм почти любого хлеба приходится около четырех грамм сахара.

Мясные полуфабрикаты

Непереработанное мясо состоит из белка и жира, а вот пищевой состав мясных полуфабрикатов – будь то сосиски, ветчина, колбаса, или бекон – куда более разнообразен и очень часто включает добавленные углеводы, в том числе свободные сахара.

В большинстве случаев это никак не отражается на вкусе изделия, а вот на цвете – да: свой яркий оттенок мясные полуфабрикаты получают в том числе благодаря сахару.

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