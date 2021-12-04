Как сварить настоящий куриный бульон: секреты приготовления

Это, казалось бы, простое базовое блюдо не так-то просто сделать действительно вкусно. Нужно обязательно понимать, что и зачем мы делаем, когда его готовим.

Чтобы сварить отличный бульон, недостаточно просто бросить мясо птицы в воду. В материале "Рамблера" - несколько секретов, которые помогут сделать ваш куриный бульон неповторимо вкусной основной для любого блюда или же самостоятельной едой.

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Секреты приготовления вкусного куриного бульона

Определитесь, для чего вы готовите бульон. Если вы хотите, чтобы вкусной получилась именно курица, то посолите воду сразу. Если вам нужен вкусный и прозрачный бульон, добавьте соль в конце варки.

Если бульон вам нужен как добавка или основа для другого блюда, то солить не нужно вообще.

После того, как закипит вода, добавьте одну морковь и одну луковицу - это сделает вкус бульона богаче.

Чтобы получить красивый прозрачный бульон, процедите его через марлю сразу после варки.

Еще один секрет того, как получить прозрачный бульон - не закрывайте кастрюлю крышкой во время варки.

Если вы будете варить бульон с открытой крышкой, жидкость будет испаряться и перед вами встанет вопрос - доливать ли кипяченую воду? Лучше продумать этот момент заранее и взять глубокую кастрюлю как минимум от трех литров и наливать воду для бульона с запасом сразу же.

Нужно ли сливать первую воду? Сразу после закипания некоторые хозяйки предпочитают сливать первую воду и наливать новую. Считается, что так можно не только сделать бульон чуть менее жирным, но и несколько более полезным, так как с первой водой мы сливаем не только остатки грязи, но и следы кормовых добавок, которые давали бройлерной курице, чтобы та быстрее росла.

Если вы хотите слить первую воду, то не держите бульон долго. После закипания достаточно 5-7 минут, затем сливайте и набирайте чистую прохладную воду и начинайте варить снова.

Снимать ли пенку? Это еще один животрепещущий вопрос. Чтобы пены во время варки было меньше, тщательно промойте курицу. А в процессе решайте сами, снимать или нет. Вреда от нее не будет, но если вам важен эстетический вид, то время от времени избавляйтесь от нее.

Чтобы бульон был насыщенным по вкусу, варите его не менее полутора часов.