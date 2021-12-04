Кому категорически противопоказан желатин

Пищевой желатин представляет собой практический чистый белок и является диетическим продуктом. В 100 граммах вещества всего 355 килокалорий. Желатин обладает рядом не только полезных свойств, но и противопоказаний. Подробнее — в материале "Рамблера".

Желатин вырабатывается из костей и хрящей животных. Этот компонент не найдешь в составе растений или грибов. Он состоит из множества полезных веществ. Больше всего в кристаллическом порошке глицина. Этот компонент требуется для нормального функционирования нервной системы. Также этот вид аминокислоты считается сильным энергетиком для организма.

В состав желатина входит огромное количество пролина и лизина. Такие вещества отвечают за регенерационные явления и синтезирование хрящевых тканей. Также в нем содержатся необходимые для организма минералы в виде железа, натрия, фосфора, калия, магния, кальция, а также витамина РР. Богато вещество и наличием таких компонентов в виде золы и крахмала.

Польза желатина: улучшает пищеварение и способствует лечению его расстройств,

укрепляет волосы и ногти,

подпитывает изнутри кожу коллагеном,

улучшают состояние костей и суставов, способствуя их подвижности,

способствует похудению,

улучшит обменные процессы, работу мышечной и нервной системы, головного мозга.