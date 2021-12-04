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1 час назад

Кому категорически противопоказан желатин

Пищевой желатин представляет собой практический чистый белок и является диетическим продуктом. В 100 граммах вещества всего 355 килокалорий. Желатин обладает рядом не только полезных свойств, но и противопоказаний. Подробнее — в материале "Рамблера".

Кому категорически противопоказан желатин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Желатин вырабатывается из костей и хрящей животных. Этот компонент не найдешь в составе растений или грибов. Он состоит из множества полезных веществ. Больше всего в кристаллическом порошке глицина. Этот компонент требуется для нормального функционирования нервной системы. Также этот вид аминокислоты считается сильным энергетиком для организма.

В состав желатина входит огромное количество пролина и лизина. Такие вещества отвечают за регенерационные явления и синтезирование хрящевых тканей. Также в нем содержатся необходимые для организма минералы в виде железа, натрия, фосфора, калия, магния, кальция, а также витамина РР. Богато вещество и наличием таких компонентов в виде золы и крахмала.

Польза желатина:
  • улучшает пищеварение и способствует лечению его расстройств,
  • укрепляет волосы и ногти,
  • подпитывает изнутри кожу коллагеном,
  • улучшают состояние костей и суставов, способствуя их подвижности,
  • способствует похудению,
  • улучшит обменные процессы, работу мышечной и нервной системы, головного мозга.
Вред желатина:
  • иногда вызывает аллергию,
  • способствует образованию оксалатных камней, которые приводят к мочекаменной и желчекаменной болезни,
  • повышает свертываемость крови, что противопоказано при атеросклерозе и склонности к тромбофлебитам.
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