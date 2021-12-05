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1 час назад

Какие продукты повышают уровень гемоглобина

Нутрициолог Евгения Дегтянникова перечислила продукты, способствующие повышению уровня гемоглобина. Ее слова приводит РИА Новости.

Какие продукты повышают уровень гемоглобина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает доктор, низкий гемоглобин может привести к проблемам с щитовидной железой, женской репродуктивной системой, нарушению работы печени и детоксикации. В результате могут начать выпадать волосы, ломаться ногти и пропадет бодрость.

«О дефиците железа будут свидетельствовать трещины по краям губ, низкое давление и учащенный пульс»,

— заключила специалист.

При низком уровне гемоглобина врач рекомендует ввести в рацион красное мясо, субпродукты и продукты, содержащие витамин С: квашеную капусту, бруснику, брокколи, киви. По словам специалиста, они помогают усваивать железо.

Ранее мы сообщали о продуктах, способных замедлить старение мужчин.

Еда,Евгений Дегтянников,РИА Новости,
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