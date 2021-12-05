Какие продукты повышают уровень гемоглобина

Нутрициолог Евгения Дегтянникова перечислила продукты, способствующие повышению уровня гемоглобина. Ее слова приводит РИА Новости.
Как утверждает доктор, низкий гемоглобин может привести к проблемам с щитовидной железой, женской репродуктивной системой, нарушению работы печени и детоксикации. В результате могут начать выпадать волосы, ломаться ногти и пропадет бодрость.
«О дефиците железа будут свидетельствовать трещины по краям губ, низкое давление и учащенный пульс»,
— заключила специалист.
При низком уровне гемоглобина врач рекомендует ввести в рацион красное мясо, субпродукты и продукты, содержащие витамин С: квашеную капусту, бруснику, брокколи, киви. По словам специалиста, они помогают усваивать железо.
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