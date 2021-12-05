Как иностранцы относятся к икре

Сложно представить российскую семью, где икра не была бы частью рациона. Одни покупают икру горбуши и кеты. Другие отдают предпочтение в пользу лососевой. А те, кто побогаче, могут позволить себе черную. Иностранцы при этом далеко не всегда разделяют любовь россиян к столь необычному продукту. "Рамблер" расскажет, как за границей относятся к икре.

В США

Большинство американцев скептически относятся к употреблению икры, не понимая, как можно есть «соленые рыбьи яйца». Тем не менее не все придерживаются такого мнения. Есть те, кто считает икру первоклассным деликатесом. Примечательно, что в США много черной икры, так как в местных реках водятся осетрообразные рыбы.

А в Северной Америке тем временем налажена добыча красной икры. Но сами американцы предпочитают ее не есть. Икра используется в качестве собачьего корма и экспотируется в Россию и Японию.

В Японии

Японцы в этом вопросе достаточно прагматичны. Они воспринимают икру как источник полезных веществ. Особой популярностью в стране Восходящего Солнца пользуется икра летучей рыбы. Ее используют для украшения разнообразных блюд. Казалось бы, это нелогично, ведь этот сорт имеет бесцветный окрас. Но японцы при помощи разнообразных приправ придают ее яркие оттенки, включая ярко-зеленый.

В Европе

Было время, когда осетровая икра была в Европе обыденностью –

тогда там велся активный промысел. Но со временем браконьеры в погоне за наживой истребили популяцию рыб. Поэтому теперь поставками продукта в Европу занимаются другие страны, включая Россию, а сама икра воспринимается европейцами как экзотическая диковинка. Да и позволить себе ее могут лишь люди из высшего света.