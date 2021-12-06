Минсельхоз: в России хорошие предпосылки для наращивания производства картофеля

В Министерстве сельского хозяйства рассказали о "создании хороших предпосылок" для наращивания объемов производства картофеля в России. Представленная региональными органами управления АПК информация свидетельствует, что в 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. га, добавили в ведомстве. О риске дефицита российского столового картофеля председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин предупредил на совещании в Минсельхозе, состоявшемся 3 декабря. Как написал "Коммерсантъ", основные причины - сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей. Однако в ведомстве уверены, что объем производства картофеля и овощей в организованном секторе удастся нарастить на 15%. Из опубликованного 6 декабря релиза следует, что Минсельхоз разрабатывает федеральный проект, предусматривающий комплекс соответствующих мероприятий. "В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей в 2022 году. Также предусматривается увеличение финансирования на последующие годы", - отмечается в сообщении. "Кроме того, в ближайшее время "Картофельный союз" подготовит прогноз наращивания мощностей по переработке и хранению продукции в разрезе каждого субъекта с учетом новых инвестпроектов в этой сфере", - проинформировали в министерстве. По мнению участников рынка, без субсидирования производства нехватку клубней может заместить только импорт. В России по состоянию на 2 декабря собрано 6,68 млн тонн картофеля (против 6,64 млн тонн годом ранее), по данным Минсельхоза. Повышение спроса со стороны переработчиков и рост издержек на производство картофеля не приведут к ожидаемому снижению цен, считают эксперты. По данным Росстата, в октябре картофель в среднем стоил 44,51 руб. за 1 кг - на 78,6% больше, чем годом ранее. В агрофирме "Слава картофеля" заявили, что дефицит продукции связан, в частности, с низкой урожайностью из-за засухи в этом году. Участники рынка отметили на совещании, что разработанные властями меры пока остаются на уровне предложений. Кроме того, увеличению производства может помешать дефицит посадочного материала. "Переход многих потребителей в мегаполисах на потребление раннего импортного картофеля также снизил рентабельность хранения", - указал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В Союзе участников рынка картофеля в числе сдерживающих производство факторов также упомянули политику торговых сетей, которые не готовы принимать клубни небольшого калибра и не заключают годовые контракты. Там предложили предусмотреть новую меру поддержки - компенсацию по 100 тыс. руб. на 1 га вводимых в оборот земель в основных регионах по сбору клубней. В свою очередь, источник "Коммерсанта" в рознице полагает, что проблема - в самих аграриях. По его словам, среди более 3,5 тыс. производителей, которых рекомендовал Минсельхоз, менее 1% согласились законтрактоваться напрямую. "Мы готовы переходить на прямые договоры, но в текущем сезоне поставщики отказываются брать на себя такие обязательства", - отметил он. Другой собеседник издания сообщил, что производители предупреждают о снижении калибра картофеля в этом сезоне. По последней информации Росстата, цены на картофель в 50 субъектах РФ выросли в конце ноября на 0,1-4,5%. В восьми регионах его стоимость не изменилась, а в 27 - снизилась на 0,1-2,9%.