Как правильно выбрать лучшие мандарины

Один из всеми любимых символов Нового года — мандарины. Это сочное лакомство обожают и взрослые, и дети, а полки российских супермаркетов с ноября начинают ломиться от разнообразия сортов.

"Рамблер" разбирался, как не ошибиться с выбором любимого цитруса.

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Так, важно осмотреть плод перед покупкой. Хороший мандарин будет упругим на ощупь. Слишком мягкие пересохшие плоды откладывайте в сторону.

Форма плодов одного сорта должна быть примерно одинаковой, а чем больше мандарин на вес, тем больше сока в нем содержится. Причем плоды должны источать характерный цитрусовый аромат.

Окрас плода может быть и желто-оранжевым и ярко-оранжевым. Причем, чем светлее, тем кислее. Самые сладкие плоды бывают насыщенно оранжевого цвета ближе к красному.

При этом на плодах не должно быть следов плесени, вмятин, гнили.

"Попробуйте почистить один мандарин. Если его кожура толстая и легко отходит, значит он спелый и вам не придется долго мучаться дома. При этом, если слегка нажимая на шкурку, вы видите брызжущий сок, это также показатель спелости и свежести...", — рассказывал "Рамблеру" владелец мандариновых плантаций из Абхазии.

Как выбрать сладкие

Вот несколько пунктам, по которым можно выбрать сладкие мандарины.

Сладкие сорта мандарин обычно круглые и крупные

Сладкие мандарины всегда среднего размера и имеют оранжевую кожицу. Однако некоторые желтоватые мандарины тоже могут быть сладкими

Не покупайте неспелые мандарины с зелеными пятнами на кожуре

Сладкие мандарины тяжелее, чем кислые. В них больше воды и меньше клетчатки.

Откуда родом

В российские магазины попадают несколько самых распространенных видов цитрусовых: испанские, абхазские, турецкие, марокканские мандарины.

Сложнее всего есть турецкие мандарины — они маленького размера с большим количеством косточек с тонкой, трудно отделяющейся кожурой.