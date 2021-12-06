Как правильно выбрать лучшие мандарины

Один из всеми любимых символов Нового года — мандарины. Это сочное лакомство обожают и взрослые, и дети, а полки российских супермаркетов с ноября начинают ломиться от разнообразия сортов.
"Рамблер" разбирался, как не ошибиться с выбором любимого цитруса.
Так, важно осмотреть плод перед покупкой. Хороший мандарин будет упругим на ощупь. Слишком мягкие пересохшие плоды откладывайте в сторону.
Форма плодов одного сорта должна быть примерно одинаковой, а чем больше мандарин на вес, тем больше сока в нем содержится. Причем плоды должны источать характерный цитрусовый аромат.
Окрас плода может быть и желто-оранжевым и ярко-оранжевым. Причем, чем светлее, тем кислее. Самые сладкие плоды бывают насыщенно оранжевого цвета ближе к красному.
При этом на плодах не должно быть следов плесени, вмятин, гнили.
"Попробуйте почистить один мандарин. Если его кожура толстая и легко отходит, значит он спелый и вам не придется долго мучаться дома. При этом, если слегка нажимая на шкурку, вы видите брызжущий сок, это также показатель спелости и свежести...", — рассказывал "Рамблеру" владелец мандариновых плантаций из Абхазии.
Вот несколько пунктам, по которым можно выбрать сладкие мандарины.
В российские магазины попадают несколько самых распространенных видов цитрусовых: испанские, абхазские, турецкие, марокканские мандарины.
Сложнее всего есть турецкие мандарины — они маленького размера с большим количеством косточек с тонкой, трудно отделяющейся кожурой.
Одними из самых вкусных считаются абхазские мандарины, потому как они крупного размера, сочные и сладкие, но с приятной кислинкой в послевкусии. В них мало косточек, но толстая кожура с прожилками, которая очень легко отходит.