Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+11° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
1 час назад

Как правильно выбрать лучшие мандарины

Один из всеми любимых символов Нового года — мандарины. Это сочное лакомство обожают и взрослые, и дети, а полки российских супермаркетов с ноября начинают ломиться от разнообразия сортов.

Как правильно выбрать лучшие мандарины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Рамблер" разбирался, как не ошибиться с выбором любимого цитруса.

Видео дня

Так, важно осмотреть плод перед покупкой. Хороший мандарин будет упругим на ощупь. Слишком мягкие пересохшие плоды откладывайте в сторону.

Форма плодов одного сорта должна быть примерно одинаковой, а чем больше мандарин на вес, тем больше сока в нем содержится. Причем плоды должны источать характерный цитрусовый аромат.

Окрас плода может быть и желто-оранжевым и ярко-оранжевым. Причем, чем светлее, тем кислее. Самые сладкие плоды бывают насыщенно оранжевого цвета ближе к красному.

При этом на плодах не должно быть следов плесени, вмятин, гнили.

"Попробуйте почистить один мандарин. Если его кожура толстая и легко отходит, значит он спелый и вам не придется долго мучаться дома. При этом, если слегка нажимая на шкурку, вы видите брызжущий сок, это также показатель спелости и свежести...", — рассказывал "Рамблеру" владелец мандариновых плантаций из Абхазии.

Как выбрать сладкие

Вот несколько пунктам, по которым можно выбрать сладкие мандарины.

  • Сладкие сорта мандарин обычно круглые и крупные
  • Сладкие мандарины всегда среднего размера и имеют оранжевую кожицу. Однако некоторые желтоватые мандарины тоже могут быть сладкими
  • Не покупайте неспелые мандарины с зелеными пятнами на кожуре
  • Сладкие мандарины тяжелее, чем кислые. В них больше воды и меньше клетчатки.

Откуда родом

В российские магазины попадают несколько самых распространенных видов цитрусовых: испанские, абхазские, турецкие, марокканские мандарины.

Сложнее всего есть турецкие мандарины — они маленького размера с большим количеством косточек с тонкой, трудно отделяющейся кожурой.

Одними из самых вкусных считаются абхазские мандарины, потому как они крупного размера, сочные и сладкие, но с приятной кислинкой в послевкусии. В них мало косточек, но толстая кожура с прожилками, которая очень легко отходит.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители