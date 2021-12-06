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40 минут назад

Врач назвал продукты, которые могут ухудшить работу мозга

Человеческий мозг — самая сложная часть тела. Он ежедневно выполняет миллионы операций и никогда не перестает работать. Поэтому его необходимо постоянно подпитывать. Хотя пища не повышает IQ и не делает нас умнее, но она способна зарядить энергией и помочь сконцентрироваться. Какие продукты могут ухудшить работу мозга, читайте в нашей новости.

Врач назвал ухудшающие работу мозга продукты
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Во-первых, нужно отказаться от продуктов, которые имеют в своем составе трансжиры. Это колбаса, сосиски и чипсы, напомнил в эфире телеканала «Москва 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Не принесут пользы и обезжиренные кисломолочные продукты — без полезных жиров организм не сможет усвоить ряд необходимых для него витаминов. Также лучше отрегулировать потребление соли.

"Соевый соус, чипсы, консервация содержат дополнительный глютамат натрия. Избыток соли задерживает жидкость в организме, это приводит к проблемам с давлением. К тому же такая пища плохо влияет на сосуды и, как следствие, питание мозга".

Для хорошей работы мозга важно правильное сочетание полиненасыщенных жирных кислот Омега — 3 и 6. Восполнить их запас поможет рыба, добавил эксперт.

Предпочтение лучше отдавать морепродуктам небольшого размера, так как они способны накапливать ртуть и другие вещества, которые нанесут вред всему организму, заключил Арзамасцев.

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