Врач рассказала, кому опасно есть сухофрукты

Нутрициолог, специалист по рациональному питанию и коррекции веса Светлана Александрова рассказала, чем особенно полезны инжир, чернослив, финики и курага. Также эксперт предупредила, при каких болезнях лучше их не употреблять. Подробнее об этом читайте в нашей новости.

Как сообщила специалист в интервью с «Вестями Подмосковья», курага укрепляет костную ткань и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Также она благотворно влияет на состояние кожи и волос.

"Чернослив помогает при работе желудка, поддерживает зрение, укрепляет стенки сосудов и нормализует артериальное давление. Он будет полезен и маленьким детям".

Специалист добавила: финики улучшают нервную систему и активность мозга. А сушеный инжир особенно рекомендуется женщинам, так как он сохраняет красоту. Также употребление сухофрукта является отличной профилактикой варикоза.