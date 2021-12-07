Диетолог обнародовала идеальный продукт для похудения

Диетолог Ольга Кораблева заявила, что ежедневное употребление творога благоприятно скажется на состоянии костей, печени, мышцах, а также нормализует сон и поможет похудеть. Ее слова приводит РИА Новости.

Как утверждает эксперт, творог богат триптофаном — это аминокислота, избавляющая от бессоницы, тревожности и депрессии. В продукте также содержится много кальция и фосфора.

"Включив его в рацион, вы избавитесь от проблем с зубами; кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше",

— подчеркнула врач.

По словам доктора, творог быстро насыщает. Все благодаря тому, что в 100 граммах продукта девяти процентов жирности 169 килокалорий и 16 процентов белка.

"Таким образом, у вас, скорее всего, не получится переедать. И, скорее всего, с творогом в меню вы съедите даже меньше пищи, чем обычно",

— сказала Кораблева, добавив, что в продукте также содержится аминокислота митеонин, которая ускоряет жировой обмен и снижает плохой холестерин в крови.