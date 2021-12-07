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2 часа назад

Диетолог обнародовала идеальный продукт для похудения

Диетолог Ольга Кораблева заявила, что ежедневное употребление творога благоприятно скажется на состоянии костей, печени, мышцах, а также нормализует сон и поможет похудеть. Ее слова приводит РИА Новости.

Диетолог обнародовала идеальный продукт для похудения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает эксперт, творог богат триптофаном — это аминокислота, избавляющая от бессоницы, тревожности и депрессии. В продукте также содержится много кальция и фосфора.

"Включив его в рацион, вы избавитесь от проблем с зубами; кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше",

— подчеркнула врач.

По словам доктора, творог быстро насыщает. Все благодаря тому, что в 100 граммах продукта девяти процентов жирности 169 килокалорий и 16 процентов белка.

"Таким образом, у вас, скорее всего, не получится переедать. И, скорее всего, с творогом в меню вы съедите даже меньше пищи, чем обычно",

— сказала Кораблева, добавив, что в продукте также содержится аминокислота митеонин, которая ускоряет жировой обмен и снижает плохой холестерин в крови.

Читайте также о том, какие продукты повышают уровень гемоглобина.

Еда,Ольга Кораблева,РИА Новости,
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