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3 часа назад

Доктор Мясников развеял миф о макаронах

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о макаронах. Доктор объяснил, что коричневые макароны из муки грубого помола существенно отличаются от обычных. Выпуск доступен на YouTube.

«Не ешьте ничего белого»: Мясников развеял миф о макаронах
Фото: PixabayPixabay

По словам доктора, разница между этими типами продуктов заключается в углеводах. В коричневых макаронах, в отличие от обычных, преобладают медленные углеводы, которые позволяют инсулину в организме равномерно распределить энергию. Мясников объяснил, что в оболочке зерна содержатся полезные микроэлементы, клетчатка и витамины. Чтобы получить обычные макароны, полезную оболочку при обработке зерна полностью уничтожают.

«Не ешьте ничего белого: белый рис, белые макароны, белый хлеб. Хлеб может быть черного, грубого помола, макароны и рис — коричневые», — рекомендовал Мясников.

Мясников напомнил, что чрезмерное употребление углеводов, которые содержатся в белых продуктах, не только ведет к ожирению, но и повышает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. «Это все (продукты, содержащие быстрые углеводы — прим. «Ленты.ру») очень вкусно. Но мы понимаем, все, что вкусное — то вредное», — резюмировал доктор.

Ранее Мясников развеял популярные мифы о сахарозаменителях и мочегонных чаях. Он предупредил, что первые не являются эффективным средством для похудения, а вторые могут быть опасны для организма. Врач признал, что в сахарозаменителях нет калорий, однако рецепторы воспринимают их как сахар, и на них выбрасывается инсулин, что в итоге приводит к набору веса.

Еда,Александр Мясников,Lenta.ru,
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