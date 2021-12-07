Что нужно заранее купить к новогоднему столу

"Очень важно уже сегодня задуматься о том, что будет на вашем новогоднем столе. Мы любим тянуть до последнего, и за три-четыре дня сталкиваться с сумасшедшими очередями и фантастическими ценами. Какие-то продукты можно купить уже сегодня, какие-то – недели за две до праздника, а какие-то придется покупать накануне Нового года",