Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+3° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
59 минут назад

Что нужно заранее купить к новогоднему столу

Врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев рекомендует заранее подготовиться к новогоднему застолью. Он рассказал, какие продукты нужно купить заранее в беседе с радио Sputnik.

Что нужно заранее купить к новогоднему столу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению доктора, откладывать покупки на последний момент в период пандемии – плохая идея. Ведь в конце декабря в магазинах образовываются огромные очереди.

"Очень важно уже сегодня задуматься о том, что будет на вашем новогоднем столе. Мы любим тянуть до последнего, и за три-четыре дня сталкиваться с сумасшедшими очередями и фантастическими ценами. Какие-то продукты можно купить уже сегодня, какие-то – недели за две до праздника, а какие-то придется покупать накануне Нового года",

– подчеркнул эксперт.

Как утверждает диетолог, красную икру можно покупать уже сегодня. По его словам, она спокойно доживет до праздника, не потеряв своих полезных свойств. Также стоит приобрести заранее оливки, кукурузу, горошек и другие консерванты.

Диетолог перечислил продукты, которыми можно начинать запасаться в начале декабря. По его словам, они сохранят свои свойства и не причинят вреда организму, даже если купить их за месяц до застолья.

"Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня",

– сообщает Золотарев.

Читайте также о том, куда россияне поедут на Новый год.

Еда,Андрей Золотарев,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители