Что нужно заранее купить к новогоднему столу

Врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев рекомендует заранее подготовиться к новогоднему застолью. Он рассказал, какие продукты нужно купить заранее в беседе с радио Sputnik.
По мнению доктора, откладывать покупки на последний момент в период пандемии – плохая идея. Ведь в конце декабря в магазинах образовываются огромные очереди.
"Очень важно уже сегодня задуматься о том, что будет на вашем новогоднем столе. Мы любим тянуть до последнего, и за три-четыре дня сталкиваться с сумасшедшими очередями и фантастическими ценами. Какие-то продукты можно купить уже сегодня, какие-то – недели за две до праздника, а какие-то придется покупать накануне Нового года",
– подчеркнул эксперт.
Как утверждает диетолог, красную икру можно покупать уже сегодня. По его словам, она спокойно доживет до праздника, не потеряв своих полезных свойств. Также стоит приобрести заранее оливки, кукурузу, горошек и другие консерванты.
Диетолог перечислил продукты, которыми можно начинать запасаться в начале декабря. По его словам, они сохранят свои свойства и не причинят вреда организму, даже если купить их за месяц до застолья.
"Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня",
– сообщает Золотарев.
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