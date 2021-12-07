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2 часа назад

Назван полезный для мозга продукт

Нутрициолог Ольга Ковиненко назвала морскую капусту необходимым для мозга продуктом. По ее словам, она способствует улучшению работы этого органа, а также необходима для профилактики заболеваний щитовидной железы. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Назван полезный для мозга продукт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметила доктор, морская капуст богата высоким содержанием органического йода, а также железа, магния, цинка, хрома, жирных кислот, антиоксидантов, витаминов (А, группы В, С, Е, D, K). Именно благодаря этому она благоприятно сказывается на здоровье.

"Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки",

— заявила специалист, добавив, что необходимо читать состав на упаковке с продуктом — в нем не должно быть консервантах и усилителях вкуса.

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Еда,РИА Новости,
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