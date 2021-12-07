Врач назвала незаменимые для костей и зубов продукты

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала о продуктах с высоким содержанием фосфора. В беседе с РИА Новости она также объяснила, чем грозит организму недостаток этого вещества.

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По словам специалиста, фосфор — второй по содержанию минерал в организме после кальция. Он участвует в производстве энергии, поэтому 85 процентов этого вещества находится не только в костях и зубах, но и в каждой клетке тела.

"Недостаток этого минерала чаще всего связывают со слабыми костями, болями в суставах и мышцах, зубным кариесом, звоном в ушах, тревожностью и проблемами с концентрацией внимания, а также с задержками роста и развития у детей. Основные источники фосфора — это яйца, мясо, рыба, зерновые, бобовые, овощи, фрукты и ягоды",

— подчеркнула Лавски.

Диетолог также отметила, что сегодня в мире очень популярна "западная диета". Она включает в себя вышеперечисленные продукты, а также жареную и соленую пищу, фастфуд, сладкие продукты и напитки. В связи с этим все реже у людей встречается дефицит фосфора, зато все чаще — переизбыток, который выражается такой же симптоматикой, что и его нехватка.