Диетолог объяснил, кому нельзя есть сосиски

Сосиски и колбаса особенно вредны для людей есть проблемы с печенью или нарушением обмена веществ. Об этом эксперт-диетолог Андрей Бобровский рассказал каналу 5-tv.ru.

Специалисты объясняют, что большинство смертности людей в современном мире связаны с их рационом.

"Из 10 причин смертности современного человека, 6 связаны с питанием. В том числе это употребление тех же самых рафинированных продуктов, в перечень которых входят и сосиски.", — рассказал Андрей Бобровский, врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

Как объяснил диетолог, людям с ожирением или сердечно-сосудистыми заболеваниями можно есть сосиски не чаще одного раза в неделю.

При этом такие продукты противопоказаны людям с гастритом и нарушением работы желудочно-кишечного тракта, отметил медик.