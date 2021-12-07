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59 минут назад

Диетолог объяснил, кому нельзя есть сосиски

Сосиски и колбаса особенно вредны для людей есть проблемы с печенью или нарушением обмена веществ. Об этом эксперт-диетолог Андрей Бобровский рассказал каналу 5-tv.ru.

Диетолог объяснил, кому нельзя есть сосиски
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты объясняют, что большинство смертности людей в современном мире связаны с их рационом.

"Из 10 причин смертности современного человека, 6 связаны с питанием. В том числе это употребление тех же самых рафинированных продуктов, в перечень которых входят и сосиски.", — рассказал Андрей Бобровский, врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

Как объяснил диетолог, людям с ожирением или сердечно-сосудистыми заболеваниями можно есть сосиски не чаще одного раза в неделю.

При этом такие продукты противопоказаны людям с гастритом и нарушением работы желудочно-кишечного тракта, отметил медик.

Ранее мы писали о продукте, продлевающем жизнь. Так, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что благодаря кислотам Омега-3 морская рыба продлевает жизнь. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Еда,Александр Мясников,Андрей Бобровский,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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