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3 часа назад

Выяснилось, что будет, если есть говядину каждый день

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, что будет с человеком, если он будет регулярно употреблять говядину. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что будет, если есть говядину каждый день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она отметила, что говядина необходима людям с пониженным гемоглобином и ферритином, так как в этом мясе много железа.

"Говядина, а особенно телятина — лидер по содержанию железа. Поэтому она необходима людям с пониженным гемоглобином и ферритином (анемией). Говядина содержит качественные белки и аминокислоты, которые нужны для выработки коллагена, необходимого для нашей кожи, суставов, сосудов, волос"

Кроме того, диетолог отметила, что говядину важно есть мужчинам — она помогает в выработке тестостерона. В этом мясе мало жира и много белка, поэтому оно отлично подойдет для худеющих. В говядине есть и другие полезные вещества, например, витамины:

"Данный продукт полезен в питании людей с сахарным диабетом. Говядина — источник витаминов группы В (необходимы для работы нервной системы и иммунитета). Содержит таурин и цинк, способствующие укреплению иммунитета"

Ранее врач назвала незаменимые для костей и зубов продукты.

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