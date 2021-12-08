Что купить заранее к Новому году

Можно подготовиться к новогодней ночи за одни сутки — впопыхах бегать по супермаркетам, пытаясь собрать праздничный стол и найти подарки близким. Но зачем оставлять все на последний момент, вместо того, чтобы сделать все спокойно и заблаговременно. Что купить к Новому году заранее и почему — в материале "Рамблера".

Обдумывать меню на Новый год, определенно, стоит заранее. Дело в том, что, чем ближе к заветной ночи, тем длиннее очереди в магазинах. В условиях пандемии это не только неприятно и изнурительно, но и опасно для здоровья.

Видео дня

Кроме того, если покупать продукты к столу в несколько "подходов", то и бюджет не так резко пострадает к концу месяца. Да и к концу декабря многие позиции в магазинах попросту дорожают.

Уже в первой половине месяца можно купить консервы для салатов и просто для новогоднего столу.

"Рекомендую обратить внимание на икру. Это яркий "представитель" новогоднего стола, и если вы приобретете ее сегодня, она спокойно доживет до праздника. Как и оливки, которые вместе с икрой подвержены подорожанию ближе к Новому году. Горошек, кукуруза, другие консервы также доживут до праздника. Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня", — рассказал врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.

Еще один пункт в списке ранних покупок — спиртное.

"Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня", — отметил специалист.

Эксперты рекомендуют покупать практически за месяц до Нового года следующие продукты:

соленья и маринады (срок годности таких товаров при хранении в холодильнике около 8 месяцев);

шоколад и шоколадные конфеты (хранить при температуре от 5 до 22°С, тогда сохранится их первоначальный вкус. В холодильнике шоколад хранить нельзя, потому как его качество ухудшится);

растительное масло и майонез (масло может храниться до четырех месяцев, а майонез в закрытой упаковке будет в хорошем состоянии до 30 дней);

замороженное мясо и рыба (срок хранения замороженного мяса при температуре –14-18°С составляет от 6 месяцев (свинина) до 12 (птица, говядина и т.д.; для морской рыбы срок хранения при температуре не выше –18°С начинается от 4-6 месяцев);

сырокопченые колбасы (Срок годности данного продукта при содержании в холодильнике – от 4 до 6 месяцев.

А вот соленую рыбу и копченые продукты диетолог порекомендовал покупать за две недели до 31 декабря:

"Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника", — считает эксперт.