Как приготовить соевое мясо, чтобы было правда вкусно

Соевое мясо популярно среди вегетарианцев как альтернатива говядине, курятине и баранине. Исследования доказывают, что перейти на соевое мясо полезно всем, включая пожилых и детей. Соевый текстурат содержит 36 г белка на 100 г продукта, недорого стоит (100 рублей за 200 г), хранится в сухом месте до года. Рассказываем, как сделать такое мясо по-настоящему вкусным даже для давних любителей шашлыка.
Соевое мясо продается в формах ломтиков, гранул и хлопьев. Они также могут называться стрипсами, фаршем или текстуратом соответственно. Также продаются заготовки для гуляша, котлеты и пельмени с соевым мясом.
Залить маринадом. Губчатая текстура соевого текстурата впитывает любой соус: соевый, чили, карри. Чем более жидкий маринад, тем насыщенней аромат конечного продукта.
Добавить привычные специи. Купите пакетики приправ «для курицы», «для мяса», «для плова» и добавляйте по инструкции. Тмин, базилик, куркума, кориандр и пажитник придадут текстурату аромат, неотличимый от настоящего мяса.
Зажарить в кляре. Вегетарианская курица в сухарях и специях — отличный вариант для тех, кто только переходит на растительное питание. Замочите кусочки в смеси из сливок, чеснока, имбиря и паприки в течение 10 минут. Взбейте яйцо, обваляйте в нем текстурат, а потом в сухарях и любимых специях. Зажарьте на сливочном масле как обычно.