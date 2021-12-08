Как приготовить соевое мясо, чтобы было правда вкусно

Соевое мясо популярно среди вегетарианцев как альтернатива говядине, курятине и баранине. Исследования доказывают, что перейти на соевое мясо полезно всем, включая пожилых и детей. Соевый текстурат содержит 36 г белка на 100 г продукта, недорого стоит (100 рублей за 200 г), хранится в сухом месте до года. Рассказываем, как сделать такое мясо по-настоящему вкусным даже для давних любителей шашлыка.

Как выглядит соевое мясо?

Соевое мясо продается в формах ломтиков, гранул и хлопьев. Они также могут называться стрипсами, фаршем или текстуратом соответственно. Также продаются заготовки для гуляша, котлеты и пельмени с соевым мясом.

Как приготовить соевое мясо для любого рецепта

Взять соевый текстурат и горячую воду в расчете примерно 2:1. Для фарша нужно меньше жидкости, для хлопьев — больше. Главное, чтобы весь текстурат был покрыт водой.

Высыпать соевое мясо в тарелку, залить водой и оставить на 10-15 минут;

Слить воду и немного подсушить полотенцем;

Готовить как обычно: жарить, тушить, запекать. Продукт из сои не имеет своего вкуса, а потому из него можно сделать любые «мясные» блюда: плов, гуляш, рагу, макароны по-флотски.

Как сделать соевое мясо вкусным

Залить маринадом. Губчатая текстура соевого текстурата впитывает любой соус: соевый, чили, карри. Чем более жидкий маринад, тем насыщенней аромат конечного продукта.

Добавить привычные специи. Купите пакетики приправ «для курицы», «для мяса», «для плова» и добавляйте по инструкции. Тмин, базилик, куркума, кориандр и пажитник придадут текстурату аромат, неотличимый от настоящего мяса.