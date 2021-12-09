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31 минуту назад

Назван суп, помогающий справиться с избыточным холестерином

Диетолог Лорен Манакер рассказала, какой из супов может помочь понизить уровень холестерина в организме. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!

Назван суп, помогающий справиться с избыточным холестерином
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее мнению, именно чечевичный суп способен понизить уровень холестерина, так как богат питательными веществами, например, калием и клетчаткой.

«Чечевица богата полезными для сердца питательными веществами, такими как калий и клетчатка, поэтому ее употребление может помочь снизить уровень холестерина».

В целом диетолог посоветовала готовить супы самостоятельно, а не покупать полуфабрикаты. Готовые супы содержат большое количество железа, калия, фосфора, кальция и магния в организме. Это увеличивает нагрузку на сердце и почки.

В чечевичный суп диетолог также советует не добавлять полуфабрикаты, а выбирать свежие продукты - например, капусту и морковь.

Ранее стало известно, что может привести к появлению избыточного количества так называемого "опасного" холестерина.

Еда,
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