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2 часа назад

Назван способ быстро сбросить вес к Новому году

Чтобы сбросить лишние килограммы к Новому году, надо начинать делать это как можно раньше. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова передает радио Sputnik.

Назван способ быстро сбросить вес к Новому году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, чем выше начальная масса тела, тем заметнее может оказаться результат. На дворе декабрь, так что до Нового года сильно похудеть не удастся. Сбрасывать массу в «экстренном режиме» вредно для здоровья.

«Часто бывает, что много сбрасывать нам и не нужно, а нужно всего лишь влезть в прошлогоднее платье или костюм», — отметила диетолог.

Врач посоветовала полностью убрать из рациона сладкое, так как избыточное количество углеводов в организме преобразуется в жиры, и соленое — из-за того, что соль задерживает влагу и сбивает метаболизм.

«Естественно, хлеб и булки из белой муки, а также различные печенья — это тоже сахар, и их тоже есть нельзя», — назвала способ быстро уменьшить килограммы Соломатина.

Необходимо включить в рацион побольше овощей. Они помешают лишнему жиру всосаться и улучшат микрофлору кишечника. По словам Соломатиной, в желудке есть бактерии, которые могут увеличить всасываемость жира.

«Поэтому при одинаковом количестве потребляемой пищи один человек может поправляться, а другой — нет», — объяснила она.

Ранее мы рассказывали, что есть при болезнях сердца.

Еда,Елена Соломатина,ИА Sputnik,
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