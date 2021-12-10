Назван способ быстро сбросить вес к Новому году

Чтобы сбросить лишние килограммы к Новому году, надо начинать делать это как можно раньше. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова передает радио Sputnik.

По ее словам, чем выше начальная масса тела, тем заметнее может оказаться результат. На дворе декабрь, так что до Нового года сильно похудеть не удастся. Сбрасывать массу в «экстренном режиме» вредно для здоровья.

«Часто бывает, что много сбрасывать нам и не нужно, а нужно всего лишь влезть в прошлогоднее платье или костюм», — отметила диетолог.

Врач посоветовала полностью убрать из рациона сладкое, так как избыточное количество углеводов в организме преобразуется в жиры, и соленое — из-за того, что соль задерживает влагу и сбивает метаболизм.

«Естественно, хлеб и булки из белой муки, а также различные печенья — это тоже сахар, и их тоже есть нельзя», — назвала способ быстро уменьшить килограммы Соломатина.

Необходимо включить в рацион побольше овощей. Они помешают лишнему жиру всосаться и улучшат микрофлору кишечника. По словам Соломатиной, в желудке есть бактерии, которые могут увеличить всасываемость жира.

«Поэтому при одинаковом количестве потребляемой пищи один человек может поправляться, а другой — нет», — объяснила она.