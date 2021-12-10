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2 часа назад

Найден самый полезный и дешевый овощ из русской кухни

Руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии Ксения Борода назвала самый дешевый и полезный российский овощ. Об этом сообщает "Прайм".

Найден самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению ученой, таковой является свекла. В ней содержатся бетанин, бетаин, соли калия и кальция, йод и клетчатка — элементы, которые важны для здоровья. Самое приятное, что свекла стоит в среднем 34 рубля за килограмм.

"Свекла улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление и нормализует стул. Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант", — отметила Борода.

Однако людям с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом специалист не рекомендует часто употреблять в пищу корнеплод.

Ранее мы рассказывали про овощи, которые снижают риск инсульта.

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